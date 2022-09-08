Министерство обороны США сегодня объявит о передаче Украине вооружения на сумму $675 млн, включая боеприпасы для HIMARS.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны США.

– Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов, – заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пятой встрече в формате «Рамштайн».

По его словам, союзники Украины снова собрались на авиабазе Рамштайн, где была создана контактная группа.

— Мы здесь, чтобы подтвердить нашу преданность и усилить динамику поддержки отважных защитников Украины в долгосрочной перспективе, — подчеркнул Ллойд Остин.

Глава Пентагона добавил, что для поддержки Украины была оказана беспрецедентная помощь.

Напомним, что США отправили Украине свои сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наводкой, способные поразить цель на расстоянии 40,5 километров.