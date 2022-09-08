США отправили Украине свои сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наводкой, способные поразить цель на расстоянии 40,5 километров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ссылаясь на бюджетный документ, отмечает, что это первое подтверждение поставок Excalibur в Украину. Ранее американские чиновники уклонялись от вопросов по поставке ВСУ этих снарядов.

Согласно бюджетному документу, опубликованному в прошлом месяце, на закупку снарядов Excalibur для Украины Пентагон намерен потратить 92 миллиона долларов (около 900 снарядов).

Чем уникальны снаряды Excalibur? Снаряды с GPS-наведением впервые были использованы американцами в Ираке в 2007 году в ходе ликвидации лидера Аль-Каиды Абу Джуры и его сообщников.

Вести огонь этими боеприпасами могут 155-мм гаубицы. Точность Excalibur позволяет поразить цель первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб. Снаряды могут поражать цель на расстоянии около 40,5 км.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине на 775 миллионов долларов .