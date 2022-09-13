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Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а в случае пребывания в регионе – избегать мест военной активности.
Об этом сообщил представитель министерства Олег Николенко.
— Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ. При этом отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства , —подчеркнул он.
Сегодня в полночь в Нагорном Карабахе началась новая вспышка продолжающегося десятилетиями конфликта. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов и попадании в гражданские дома. Азербайджан, со своей стороны, отрицает, что ущерб был причинен мирным людям. По состоянию на 9 утра была достигнута договоренность о прекращении огня.
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Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а в случае пребывания в регионе – избегать мест военной активности.
Об этом сообщил представитель министерства Олег Николенко.
— Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ. При этом отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства , —подчеркнул он.
Сегодня в полночь в Нагорном Карабахе началась новая вспышка продолжающегося десятилетиями конфликта. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов и попадании в гражданские дома. Азербайджан, со своей стороны, отрицает, что ущерб был причинен мирным людям. По состоянию на 9 утра была достигнута договоренность о прекращении огня.