Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а в случае пребывания в регионе – избегать мест военной активности.

Об этом сообщил представитель министерства Олег Николенко.

— Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ. При этом отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства , —подчеркнул он.

Сегодня в полночь в Нагорном Карабахе началась новая вспышка продолжающегося десятилетиями конфликта. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов и попадании в гражданские дома. Азербайджан, со своей стороны, отрицает, что ущерб был причинен мирным людям. По состоянию на 9 утра была достигнута договоренность о прекращении огня.