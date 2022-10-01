Страховая компания «Гардиан» застраховала от несчастных случаев сотрудников трех средств массовой информации в Николаеве: издания «НикВести», а также телеканалов «НИС-ТВ» и «МАРТ».

Об этом сообщил генеральный директор СК «Гардиан» Виктор Берлин.

«Когда вы скроли новостные ленты, помните, для вас их готовят смелые и очень преданные своему делу команды журналистов. Внешно и профессионально, без выходных и почти круглосуточно они добывают информацию, часто рискуя своей жизнью. В силу своей профессиональной деятельности решили поддержать николаевские СМИ и застраховали их сотрудников на условиях добровольного страхования от несчастных случаев, в частности, - это команды телерадиокомпаний коммунального предприятия «МАРТ», ООО «НИС-ТВ», а также ЧП «НикВести Продакшн» Виктор Берлин.