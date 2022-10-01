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Страховая компания «Гардиан» застраховала от несчастных случаев сотрудников трех средств массовой информации в Николаеве: издания «НикВести», а также телеканалов «НИС-ТВ» и «МАРТ».
Об этом сообщил генеральный директор СК «Гардиан» Виктор Берлин.
«Когда вы скроли новостные ленты, помните, для вас их готовят смелые и очень преданные своему делу команды журналистов. Внешно и профессионально, без выходных и почти круглосуточно они добывают информацию, часто рискуя своей жизнью. В силу своей профессиональной деятельности решили поддержать николаевские СМИ и застраховали их сотрудников на условиях добровольного страхования от несчастных случаев, в частности, - это команды телерадиокомпаний коммунального предприятия «МАРТ», ООО «НИС-ТВ», а также ЧП «НикВести Продакшн» Виктор Берлин.
Напомним, участник обороны Николаевской области, полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает, что, набрав пополнение живой силы за счет мобилизации, российский генералитет снова будет пытаться продвигаться в сторону Николаевщины.
Страховая компания «Гардиан» застраховала от несчастных случаев сотрудников трех средств массовой информации в Николаеве: издания «НикВести», а также телеканалов «НИС-ТВ» и «МАРТ».
Об этом сообщил генеральный директор СК «Гардиан» Виктор Берлин.
«Когда вы скроли новостные ленты, помните, для вас их готовят смелые и очень преданные своему делу команды журналистов. Внешно и профессионально, без выходных и почти круглосуточно они добывают информацию, часто рискуя своей жизнью. В силу своей профессиональной деятельности решили поддержать николаевские СМИ и застраховали их сотрудников на условиях добровольного страхования от несчастных случаев, в частности, - это команды телерадиокомпаний коммунального предприятия «МАРТ», ООО «НИС-ТВ», а также ЧП «НикВести Продакшн» Виктор Берлин.
Напомним, участник обороны Николаевской области, полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает, что, набрав пополнение живой силы за счет мобилизации, российский генералитет снова будет пытаться продвигаться в сторону Николаевщины.