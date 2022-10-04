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Сто самых богатых россиян потеряли 93,6 миллиарда долларов с начала 2022 года, самые большие убытки у российского олигарха Виктора Вексельберга.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.
Для сравнения, за месяц самые состоятельные россияне удвоили свои потери – месяц назад они оценивались в 54 миллиарда долларов.
Так, состояние Виктора Вексельберга на 1 сентября 2022 года уменьшилось на 11,2 миллиарда долларов и составило 7,24 миллиарда долларов — это наибольшее уменьшение состояния среди российских миллиардеров индекса. До недавнего времени он был № 8 в России по достатку. Вексельберг – основатель конгломерата «Ренова» и акционер «Русала».
Также среди россиян по индексу, потерявшим свои активы:
При этом некоторые россияне нарастили состояние. В частности, эксчлен совета директоров «Фосагро» Андрей Гуриев (до сих пор не под санкциями) увеличил состояние на 1,58 миллиарда долларов, до 9,48 миллиарда долларов. Также выросло состояние гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и акционера холдинга USM Андрея Скоча.
Напомним, Киевский апелляционный суд в среду, 28 сентября, подтвердил арест корпоративных прав Николаевского глиноземного завода, принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Ранее сообщалось, что алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе со снижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.
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Сто самых богатых россиян потеряли 93,6 миллиарда долларов с начала 2022 года, самые большие убытки у российского олигарха Виктора Вексельберга.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.
Для сравнения, за месяц самые состоятельные россияне удвоили свои потери – месяц назад они оценивались в 54 миллиарда долларов.
Так, состояние Виктора Вексельберга на 1 сентября 2022 года уменьшилось на 11,2 миллиарда долларов и составило 7,24 миллиарда долларов — это наибольшее уменьшение состояния среди российских миллиардеров индекса. До недавнего времени он был № 8 в России по достатку. Вексельберг – основатель конгломерата «Ренова» и акционер «Русала».
Также среди россиян по индексу, потерявшим свои активы:
При этом некоторые россияне нарастили состояние. В частности, эксчлен совета директоров «Фосагро» Андрей Гуриев (до сих пор не под санкциями) увеличил состояние на 1,58 миллиарда долларов, до 9,48 миллиарда долларов. Также выросло состояние гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и акционера холдинга USM Андрея Скоча.
Напомним, Киевский апелляционный суд в среду, 28 сентября, подтвердил арест корпоративных прав Николаевского глиноземного завода, принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Ранее сообщалось, что алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе со снижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.