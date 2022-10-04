Темпы роста цен производителей промышленной продукции в еврозоне выросли до самой высокой отметки с начала наблюдений.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Цены производителей, то есть цены, оплачиваемые предприятиями за товары и сырье, выросли в годовом исчислении на 43,3% в августе, по сравнению с 38% в предыдущем месяце. Такие темпы роста самые быстрые за более чем 40 лет — с 1981 года, когда соответствующие наблюдения начались.

Показатель также превысил прогноз экономистов, опрошенных агентством Reuters, составивших 43,1%.

Все страны столкнулись с рекордным ростом цен производителей, но темпы среди самых крупных экономик варьировались от 29,5% во Франции до 50,5% в Италии.

В Германии, недавно объявившей об энергетическом пакете на сумму 200 млрд евро для поддержки предприятий и домохозяйств, столкнувшихся с стремительным ростом цен на энергоносители, инфляция цен производителей выросла на 46,9%.

Наибольший рост зафиксирован в энергетическом секторе, где цены выросли более чем в два раза по сравнению с августом прошлого года.

Рост расходов бизнеса происходит на фоне ослабления спроса из-за рекордно высокой инфляции, что чревато рентабельностью и работой предприятий во всем регионе.

Ранее сообщалось, что цены на продукты, в том числе хлеб, в Европе за последний год значительно подорожали из-за российского вторжения в Украину.