Цены на продукты, в частности хлеб, в Европе за последний год значительно подорожали из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Евростат.

«Хлеб, овощи, мясо – еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры выросли особенно резко, но основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже», — говорится в сообщении.

Статистическая служба сообщает, что в августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года.

«Этот огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года», — добавляет Евростат.

Специалисты добавляют, что Украина и Россия были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур и удобрений.

Кроме этого, по данным Евростата, некоторые страны ЕС переживают более значительный рост цен на продовольствие, чем другие. Самые высокие показатели изменения цен на хлеб были отмечены в Венгрии (66% в августе 2022 года), за ней следуют Литва (33%), Эстония и Словакия (обе страны — по +32%).

Напомним, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия решений по внешней политике.

Как известно, Венгрия регулярно блокирует решение ЕС по санкциям против России, требуя разных уступок или внесения поправок.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече перед своими сторонниками произнес пророссийскую и антиевропейскую речь. Он в частности спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что постарается не дать ЕС продлить санкции против России.