Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия решений по внешней политике.

Об этом пишет «Европейская правда».

— Я очень оптимистична по поводу того, что можно достичь прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством, — заявила министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей.

Сегодня каждая страна ЕС имеет право вето по таким вопросам, как санкции против России.

— Мы обсуждаем области, в которых это может быть возможно, особенно в области общей внешней и политики безопасности, — сказала Анна Люрманн, добавив, что общий ответ блока России неоднократно «останавливался одним государством-членом».

Министры рассматривают механизм, позволяющий странам переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.

Как известно, Венгрия регулярно блокирует решение ЕС по санкциям против России, требуя разных уступок или внесения поправок.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече перед своими сторонниками произнес пророссийскую и антиевропейскую речь. Он в частности спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что постарается не дать ЕС продлить санкции против России.