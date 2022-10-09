Российский завод Toyota может быть перенесен в Казахстан. Переговоры по поводу релокации конвейера японского автогиганта ведутся на уровне руководителей крупного бизнеса в стране.

Об этом сообщает «ЭкспрессК».

В правительстве Казахстана утверждают, что местные автопроизводители ведут переговоры о релокации российского завода, но на встречах обсуждаются технические вопросы: инвестиции, компетенции, возможности на рынках сбыта». Toyota — один из самых популярных автомобильных брендов в Казахстане.

В настоящее время в Казахстане собирают легковые автомобили Chevrolet, Hyundai, Kia, Lada, Renault и JAC. Кроме того, на следующий год планируют открыть мультибрендовый завод, на котором будут выпускать китайские Changan, Chery и Haval.

Хотя власти Казахстана уверяют, что государственные органы не участвуют в переговорах с Toyota, вероятно, бюрократических проблем не будет, ведь создать условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан еще три месяца назад поручил президент страны Касим-Жомарт Токаев.

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