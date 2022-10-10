Еврокомиссия работает над законом, который позволит арестовывать подпадающие под санкции против РФ активы и использовать их как вклад в восстановление Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно действующим правилам, подпадающие под санкции активы заморожены, что делает их использование или отчуждение затруднительным. Законная возможность наложения ареста на активы позволит направить их на восстановление Украины.

Еврокомиссия планирует увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту подсанкционных активов России путем расширения списка преступлений, в который уже входят отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует расширить военную помощь для Украины.