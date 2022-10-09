Европейский союз планирует расширение военной помощи для Украины.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

Издание пишет, что после продолжительных споров страны-члены ЕС договорились в ближайшее время начать обучение украинских военных. В общей сложности планируется, что к следующей зиме обучение в ЕС пройдут 15 тысяч украинских воинов.

— Во внутреннем письме в сентябре Киев пригласил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, Украинская армия усилится новым пакетом помощи от США, рассчитанном на 625 миллионов долларов.