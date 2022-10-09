Европейский союз планирует расширение военной помощи для Украины.
Об этом пишет немецкое издание Welt.
Издание пишет, что после продолжительных споров страны-члены ЕС договорились в ближайшее время начать обучение украинских военных. В общей сложности планируется, что к следующей зиме обучение в ЕС пройдут 15 тысяч украинских воинов.
— Во внутреннем письме в сентябре Киев пригласил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек, — говорится в сообщении.
Напомним, Украинская армия усилится новым пакетом помощи от США, рассчитанном на 625 миллионов долларов.
Европейский союз планирует расширение военной помощи для Украины.
Об этом пишет немецкое издание Welt.
Издание пишет, что после продолжительных споров страны-члены ЕС договорились в ближайшее время начать обучение украинских военных. В общей сложности планируется, что к следующей зиме обучение в ЕС пройдут 15 тысяч украинских воинов.
— Во внутреннем письме в сентябре Киев пригласил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек, — говорится в сообщении.
Напомним, Украинская армия усилится новым пакетом помощи от США, рассчитанном на 625 миллионов долларов.