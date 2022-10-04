Украинская армия усилится новым пакетом помощи от США, рассчитанном на 625 миллионов долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден после общения с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Белого дома.

В ВСУ поставят 4 реактивных системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства. По информации СМИ, украинские военные получат 200 тактических колесных машин, устойчивых к подрыву на заминированных территориях.

Президент США еще раз акцентировал, что Вашингтон никогда не признает российскую аннексию украинской земли. Байден также попросил украинские власти продолжать поставлять продовольствие на мировые рынки в соответствии с зерновым соглашением, заключенным летом.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский вступил в силу указа «О решении Совета национальной безопасности и обороны «О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления его территориальной целостности».