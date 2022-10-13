Белый дом рассматривает полный запрет на российский алюминий в ответ на эскалацию Россией войны в Украине. Металл долгое время был защищен от санкций из-за его важности во всем, от автомобилей и небоскребов до iPhone.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Белый дом рассматривает три варианта: прямой запрет, повышение тарифов до уровня, настолько высокого, что они могли бы стать эквивалентом запрета или санкции против компании производителя «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски.

«Такой шаг имел бы широкомасштабные последствия для мирового рынка алюминия, потенциально заставив потребителей в США и других странах поспешно искать металл на замену», - пишет агентство.

Мировые цены на алюминий подскочили после новостей о возможном запрете.

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов подорожали на 7,3%, достигнув наибольшего внутридневного роста почти за две недели на фоне опасений, что такой шаг приведет к ограничению доступности.

Россия является вторым в мире производителем алюминия после Китая, который имеет решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности.

Напомним, Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 октября о санкциях против «младоолигарха» времен Януковича Сергея Курченко, самого Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.