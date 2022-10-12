Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 октября о санкциях против «младоолигарха» времен Януковича Сергея Курченко, самого Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.

Об этом говорится в указе Зеленского №694/2022 от 12 октября.

Согласно приложению к решению СНБО, санкции вводятся сроком на 10 лет. Вид ограничительного мероприятия — блокирование активов (временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию права распоряжения ими).

При этом решением СНБО в графе «вид ограничительного мероприятия» цифру и слова «1) блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом исключили.

Кабмину вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины решением СНБО поручили обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Зеленский своим указом возложил контроль за исполнением решения СНБО на секретаря СНБО Алексея Данилова.

— В сегодняшнем указе президента фигурируют всего четыре человека потому, что ограничительные меры (санкции) по ним применялись отдельным решением Совета нацбезопасности, инициатором которого был Кабинет Министров Украины, – заявил в комментарии Forbes заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Андрей Смирнов.

По словам Смирнова, в ближайшее время следует ожидать введения в действие решения СНБО о применении остальных санкций.

— Решение большое, подготовительная работа над ним продолжается. В работе 83 килограмма документов, более 3,5 тысячи субъектов, - пояснил Смирнов.

СНБО 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих путинский режим.

В списке, в частности, совладелец «Альфа групп» Михаил Фридман.

После одобрения санкций соответствующим решением СНБО документы отправляют в Офис президента, после чего глава государства вводит санкции своим указом. Соответствующий указ президента Владимир Зеленский опубликован не был.

В санкционный список, одобренный Советом нацбезопасности и обороны 30 сентября, попали, в частности, семья президента РФ Владимира Путина, Владимир Сальдо и другие ключевые российские политики, олигархи и коллаборанты.



