Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников пишет, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $725 миллионов.

Об этом сообщает Бабель.

Ожидается, что в новом пакете будут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

Чиновники уточнили, что время объявления, а также его содержание и стоимость пакета могут изменяться в зависимости от ситуации.

Вооружение, которое добавили в пакет, должно помочь ВСУ в контрнаступлении, но среди него нет средств для противодействия ракетным атакам.