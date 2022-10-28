Финский производитель шин Nokian Tyres продал российский завод «Татнефти». Ориентировочная сумма сделки – 400 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО «Татнефть». Ожидается, что цена покупки без долгов и средств составит около 400 млн. евро. На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса, говорится в сообщении компании.

Совокупные инвестиции Nokian в российское предприятие к 2013 году составили более 530 млн. евро. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило 20% чистых продаж. В рамках выхода из российского бизнеса во втором квартале 2022 года Nokian Tyres получила 280,7 млн евро обесцененных активов.

Ранее сообщалось, что шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.