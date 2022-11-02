Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду, 2 ноября, после того как данные показали неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США. Они показывают, что спрос сохраняется, несмотря на резкое повышение процентных ставок, что сдерживает глобальный рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2%, до 95,78 долларов за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,4%, до 89,63 долларов за баррель.

Оба эталонных контракта выросли примерно на 2% на предыдущей сессии из-за более слабого доллара США.

Данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 28 октября, сократились примерно на 6,5 млн. баррелей.

«Помимо большего, чем ожидалось, снижения запасов в США, оптимизм, связанный с неподтвержденными новостями о выходе Китая из политики страны с нулевым уровнем COVID, также поддержал восходящий импульс нефти», - сказала аналитик CMC Markets Тина Тэн.

Доллар США упал с почти недельного пика к основным аналогам, и трейдеры были в напряжении перед будущим решением Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду. Более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют и обычно отражает большую склонность инвесторов к риску.

Политика Китая по борьбе с COVID-19 являлась ключевым фактором в сдерживании цен на нефть, поскольку неоднократные ограничения замедляли рост и снижали спрос на нефть во второй по величине экономике мира.

Эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, которое начнется 5 декабря, может способствовать росту цен. За запретом, который стал реакцией на вторжение России в Украину, в феврале начнется прекращение импорта нефтепродуктов.

«Эмбарго ЕС сейчас находится в центре внимания рынка. Учитывая, что нефтяной комплекс может потерять от 1 до 3 миллионов баррелей в день, нефть может вырасти в цене, когда эмбарго вступит в силу», — сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Напомним, польский оператор PERN в начале октября зафиксировал утечку на одной из нитей западного участка трубопровода «Дружба», по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.