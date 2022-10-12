Польский оператор PERN на ночь во вторник зафиксировал утечку на одной из нитей западного участка трубопровода «Дружба», по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба PERN, пишет «Экономическая правда».

«Пока причины инцидента не известны — перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена. Другая нить нефтепровода работает без изменений», - сообщили в компании.

Подчеркивается, что другие элементы инфраструктуры компании работают в штатном режиме. В частности — Померанский участок (Плоцк — Гданьск), через который транспортируется нефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем в Германию.

Нефтепровод «Дружба»

На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы компании и Государственной пожарной охраны для оценки ситуации, ограждения территории и продления аварийно-спасательных работ, добавили в PERN.