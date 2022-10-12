Польский оператор PERN на ночь во вторник зафиксировал утечку на одной из нитей западного участка трубопровода «Дружба», по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.
Об этом сообщила пресс-служба PERN, пишет «Экономическая правда».
«Пока причины инцидента не известны — перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена. Другая нить нефтепровода работает без изменений», - сообщили в компании.
Подчеркивается, что другие элементы инфраструктуры компании работают в штатном режиме. В частности — Померанский участок (Плоцк — Гданьск), через который транспортируется нефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем в Германию.
На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы компании и Государственной пожарной охраны для оценки ситуации, ограждения территории и продления аварийно-спасательных работ, добавили в PERN.
Как сообщалось, в конце сентября появились сообщения о трех истоках сразу на двух газопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании, и совпал по времени с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 миллиардов кубометров газа в год.
Также сообщалось, что повреждение газопровода «Северный поток», из-за которого образовался 700-метровый бассейн кипящей воды в Балтийском море, может привести к климатической катастрофе.
Польский оператор PERN на ночь во вторник зафиксировал утечку на одной из нитей западного участка трубопровода «Дружба», по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.
Об этом сообщила пресс-служба PERN, пишет «Экономическая правда».
«Пока причины инцидента не известны — перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена. Другая нить нефтепровода работает без изменений», - сообщили в компании.
Подчеркивается, что другие элементы инфраструктуры компании работают в штатном режиме. В частности — Померанский участок (Плоцк — Гданьск), через который транспортируется нефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем в Германию.
На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы компании и Государственной пожарной охраны для оценки ситуации, ограждения территории и продления аварийно-спасательных работ, добавили в PERN.
Как сообщалось, в конце сентября появились сообщения о трех истоках сразу на двух газопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании, и совпал по времени с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 миллиардов кубометров газа в год.
Также сообщалось, что повреждение газопровода «Северный поток», из-за которого образовался 700-метровый бассейн кипящей воды в Балтийском море, может привести к климатической катастрофе.