Турция начала платить за часть российского газа в рублях, в ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с Россией увеличится.

Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, пишет Reuters.

Россия, пострадавшая от западных санкций из-за вторжения в Украину, все чаще просит покупателей своих энергоносителей платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. Большинство международных энергетических сделок заключаются в долларах США или евро.

Турция также пытается стимулировать торговлю, используя лиру, пострадавшую от неортодоксальной денежно-кредитной политики, напоминает агентство.

В сентябре Анкара и Москва договорились о начале рублевых расчетов по поставкам природного газа.

Ранее сообщалось, что жесткий запрет Европейского Союза на импорт российского угля, вступивший в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с подсанкционным углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.