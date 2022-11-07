Жесткий запрет Европейского Союза на импорт российского угля, вступивший в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с подсанкционным углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что партии российского угля продаются странам с большой скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.

Отмечается, что в сентябре Турция импортировала энергетические угли из РФ за 199 долларов за тонну. Это на 23% ниже, чем уголь аналогичного качества из Колумбии, следующего крупнейшего поставщика.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил необходимость ввести санкции против золотодобывающей отрасли Российской Федерации.