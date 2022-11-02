Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил необходимость ввести санкции против золотодобывающей отрасли Российской Федерации.

Об этом он написал в Телеграмме.

— Необходимо ввести жесткий экспортный контроль над поставками россии оборудования, необходимого для добычи и производства золота. Также нужны санкции в отношении производителей такого оборудования, еще не ушедших с рынка России, — отметил он.

По словам Андрея Ермака, важно введение санкций по экспорту российского золота из таких юрисдикций как Сингапур. Он отметил, что Сингапур является хабом для золота, однако пока не слишком активно санкционировал Россию.

Руководитель ОП отметил необходимость нацелиться на российскую золотодобывающую и производственную отрасли, а также на разнообразные брокерские компании, посредников и перепродавцов золота.

– Нужно усиливать давление, – подчеркнул он.

Напомним, Норвегия ввела новый пакет санкций против России и ее режима. Новые санкции вводятся против 30 чиновников и семи организаций из России и с временно оккупированных территорий Украины. Теперь в список санкций Норвегии входят более 1260 человек и 115 организаций.