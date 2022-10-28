Норвегия ввела новый пакет санкций против России и его режима.

Об этом сообщает сайт правительства Норвегии, пишет "Бабель" .

Новые санкции вводятся против 30 чиновников и семи организаций из России и с временно оккупированных территорий Украины. Теперь в список санкций Норвегии входят более 1260 человек и 115 организаций.

Также правительство Норвегии ввело запрет на занимание норвежцами руководящих должностей в некоторых компаниях, находящихся в собственности или под контролем РФ, и дополнительные ограничения на предоставление услуг, связанных с криптоактивами, для граждан России и лиц, проживающих в ней.

Кроме того, Норвегия вводит новые ограничения на экспорт угля, электронных компонентов, технических изделий для авиационного сектора, некоторых химикатов и огнестрельного оружия, импорт продукции из стали, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не изготовленные из золота.

Расширен и запрет на запад в порты Норвегии судов, сертифицированных российским морским регистром судоходства. Исключения для рыболовных судов, входящих в порты Киркенес, Ботсфиорд и Тромсе, сохранятся.

Напомним, почти через восемь месяцев вторжения российских войск в Украину граждане ведущих западных стран преимущественно выступают против уступок России и за сохранение санкций против нее в связи с полномасштабной войной.