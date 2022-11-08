Представители РФ и Китая договорились о выделении 1,3 миллиарда долларов в новые проекты.

Об этом пишет « КоммерсантЪ « со ссылкой на сообщение Минэкономразвития РФ.

О выделении 1,3 миллиарда долларов договорились на заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Все инвестиционные проекты были предложены Россией.

Заместитель председателя Госкомитета КНР по развитию и реформе Линь Няньсю заявил, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество имеет тенденции роста, «несмотря на негативное влияние пандемии и сложную международную обстановку».

– Согласно китайской статистике, за первые восемь месяцев 2022 года инвестиции Китая в Россию составили 450 миллионов, увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – заявил представитель Китая.

На заседании межправительственной комиссии был подписан меморандум о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.

«Работа, в частности, будет проведена в сферах новой энергетики, высокотехнологичных отраслей экономики и в области инфраструктурного развития. По словам замминистра экономразвития РФ Владимира Ильичева, Россия и Китай за последние годы приумножили количество совместных проектов и планируют обеспечивать их дальнейший рост», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Китай, Турция и Индия покупают подсанкционный в ЕС российский уголь со скидками.