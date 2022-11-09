Twitter заявил, что добавит серую «официальную» отметку к некоторым известным аккаунтам, чтобы указать, что они настоящие.

Нынешняя система использования так называемых «синих галочек», подтверждающих подлинность аккаунта, скоро исчезнет для тех, кто ежемесячно не платит за услугу, сообщает The Associated Press.

Галочки станут доступны всем желающим оплатить 7,99 долларов США в месяц, что также будет включать некоторые бонусные функции, такие как меньшее количество рекламы и возможность получить большую видимость твитов.

Нынешняя система верификации платформы действует с 2009 года и была создана для того, чтобы подтвердить, что известные и публичные аккаунты являются теми, за кого они себя выдают.

Эксперты выразили обеспокоенность, что предоставление возможности поставить галочку кому-либо на платной основе может привести к выдаче себя за других лиц, распространению дезинформации и мошенничества.

Серая отметка является очевидным компромиссом. Но это может привести к большей неразберихе, поскольку пользователям Twitter, привыкшим к синей галочке как знаку подлинности, теперь придется искать менее очевидную «официальную» отметку.