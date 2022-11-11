Министерство торговли США упразднило предоставленный России два десятилетия назад статус страны с рыночной экономикой.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на западные СМИ.

«Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиливающимся вмешательством российского правительства в их экономику», — говорится в сообщении Минторга США.

Чтобы получить в США статус страны с рыночной экономикой, государство должно отвечать определенным критериям, прописанным в американском законе о тарифах, принятом в 1930 году.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил в силе свой майский прогноз уровня падения украинской экономики в 2022 году, однако снизил прогнозы по ее росту в следующем году.