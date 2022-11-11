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11 ноября миссия Международного валютного фонда начинает онлайн-дискуссии с представителями Украины по новой программе кредитования.
Об этом говорится в прессрелизе МВФ.
Как сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, новый диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене.
— Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу Мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ, — отметил Ваграм Степанян.
Напомним, что Бельгия перечислила Украине грант на сумму 4,96 млн евро на специально созданный и администрированный Международным валютным фондом (МВФ) счет.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
11 ноября миссия Международного валютного фонда начинает онлайн-дискуссии с представителями Украины по новой программе кредитования.
Об этом говорится в прессрелизе МВФ.
Как сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, новый диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене.
— Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу Мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ, — отметил Ваграм Степанян.
Напомним, что Бельгия перечислила Украине грант на сумму 4,96 млн евро на специально созданный и администрированный Международным валютным фондом (МВФ) счет.