11 ноября миссия Международного валютного фонда начинает онлайн-дискуссии с представителями Украины по новой программе кредитования.

Об этом говорится в прессрелизе МВФ.

Как сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, новый диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене.

— Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу Мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ, — отметил Ваграм Степанян.

Напомним, что Бельгия перечислила Украине грант на сумму 4,96 млн евро на специально созданный и администрированный Международным валютным фондом (МВФ) счет.