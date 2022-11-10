Бельгия перечислила Украине грант в размере 4,96 млн евро на специально созданный и администрированный Международным валютным фондом (МВФ) счет.

Об этом сообщила директор МВФ Кристалина Георгиева.

— Благодарю Бельгию за ваш грантовый взнос в размере 4,96 миллиона евро на администрированный МВФ счет для Украины. Приятно видеть, что международное сообщество продолжает объединяться, чтобы помочь стабилизировать украинскую экономику, – написала Кристалина Георгиева.

Напомним, накануне Европейская комиссия объявила план предоставления Украине регулярной макрофинансовой помощи в объеме до 1,5 млрд евро ежемесячно, на общую сумму в 18 млрд евро.