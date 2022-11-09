Европейская комиссия объявила сегодня план предоставления Украине регулярной макрофинансовой помощи в объеме до 1,5 млрд евро ежемесячно, на общую сумму в 18 млрд евро.

Об этом сегодня в Брюсселе по итогам заседания Коллегии Еврокомиссии сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Укринформ.

Ранее сообщалось, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен проинформировала президента Владимира Зеленского, что на этой неделе предложит существенный финансовый пакет от ЕС объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, общим объемом до 18 миллиардов евро, что внесет значительный вклад в покрытие финансовых потребностей Украины на 2023 год