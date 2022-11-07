Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудила с президентом Владимиром Зеленским обеспечение финансовой поддержки Украины в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет «Европейская правда».

«Президент фон дер Ляен проинформировала президента Зеленского, что на этой неделе предложит существенный финансовый пакет от ЕС объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, общим объемом до 18 миллиардов евро, что внесет значительный вклад в покрытие финансовых потребностей Украины на 2023 год», — говорится. в заявлении.

Оба лидера признали важность обеспечения предполагаемого и регулярного финансирования основных государственных функций. Поддержка в виде высокольготных долгосрочных кредитов с возмещением процентных расходов также будет способствовать поддержке реформ в Украине и ее пути к членству в ЕС.

Финансовый пакет ЕС должен быть дополнен аналогичной поддержкой других крупных доноров. Фон дер Ляен подтвердила текущую работу ЕС с целью продолжения немедленной гуманитарной поддержки Украине, особенно в зимний период.

Лидеры также обсудили важность обеспечения доступа украинского сельскохозяйственного экспорта к мировым рынкам.

В дополнение к полной поддержке усилий ООН по достижению соглашения с Россией по Черноморской зерновой инициативе, лидеры также обсудили планы расширения пропускной способности «полос солидарности» между Украиной и ЕС, которые до сих пор использовались для транспортировки подавляющего большинства украинского сельскохозяйственного и несельскохозяйственного экспорта с начала российской войны..

В заключение лидеры обсудили ужесточение санкций, а также негативную роль, которую играет поддержка Ираном российской агрессии, и пути реагирования на нее.