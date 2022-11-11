В пятницу, 11 ноября, правительство Японии приняло решение о выделении 14 млн долларов грантовой помощи для поддержки Сомали в преодолении продовольственного кризиса. Данная помощь направлена на экспорт украинской пшеницы.
Об этом сообщает Посольство Японии в Украине.
«Эта финансовая помощь будет направлена правительством Японии на передачу украинской пшеницы, предоставленной на безвозмездной основе Украиной», - говорится в сообщении.
Процесс будет проходить через Всемирную продовольственную программу ООН в Сомали и раздачу среди местного населения. Япония продолжает в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами помощь странам, в которых ухудшается продовольственный кризис, вызванный ростом цен в частности на пшеницу в результате российской агрессии против Украины.
Такая помощь в разных регионах Африки очень важна также и с точки зрения Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского пространства, — добавили в посольстве.
Как отмечается, Япония будет продолжать деятельность, направленную на развитие и улучшение гуманитарной ситуации в этих странах, в том числе решение вопросов мира и стабильности через антитеррористические меры, а также преодоление продовольственного кризиса.
Напомним, Россия решила вернуться к выполнению зернового соглашения, из которого оно самовольно «вышло» 29 октября.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В пятницу, 11 ноября, правительство Японии приняло решение о выделении 14 млн долларов грантовой помощи для поддержки Сомали в преодолении продовольственного кризиса. Данная помощь направлена на экспорт украинской пшеницы.
Об этом сообщает Посольство Японии в Украине.
«Эта финансовая помощь будет направлена правительством Японии на передачу украинской пшеницы, предоставленной на безвозмездной основе Украиной», - говорится в сообщении.
Процесс будет проходить через Всемирную продовольственную программу ООН в Сомали и раздачу среди местного населения. Япония продолжает в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами помощь странам, в которых ухудшается продовольственный кризис, вызванный ростом цен в частности на пшеницу в результате российской агрессии против Украины.
Такая помощь в разных регионах Африки очень важна также и с точки зрения Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского пространства, — добавили в посольстве.
Как отмечается, Япония будет продолжать деятельность, направленную на развитие и улучшение гуманитарной ситуации в этих странах, в том числе решение вопросов мира и стабильности через антитеррористические меры, а также преодоление продовольственного кризиса.
Напомним, Россия решила вернуться к выполнению зернового соглашения, из которого оно самовольно «вышло» 29 октября.