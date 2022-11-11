В пятницу, 11 ноября, правительство Японии приняло решение о выделении 14 млн долларов грантовой помощи для поддержки Сомали в преодолении продовольственного кризиса. Данная помощь направлена на экспорт украинской пшеницы.

Об этом сообщает Посольство Японии в Украине.

«Эта финансовая помощь будет направлена правительством Японии на передачу украинской пшеницы, предоставленной на безвозмездной основе Украиной», - говорится в сообщении.

Процесс будет проходить через Всемирную продовольственную программу ООН в Сомали и раздачу среди местного населения. Япония продолжает в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами помощь странам, в которых ухудшается продовольственный кризис, вызванный ростом цен в частности на пшеницу в результате российской агрессии против Украины.

Такая помощь в разных регионах Африки очень важна также и с точки зрения Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского пространства, — добавили в посольстве.

Как отмечается, Япония будет продолжать деятельность, направленную на развитие и улучшение гуманитарной ситуации в этих странах, в том числе решение вопросов мира и стабильности через антитеррористические меры, а также преодоление продовольственного кризиса.