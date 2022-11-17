|Скорость ветра:
|4.6 м/с
|Восход солнца:
|06:57
|Заход солнца:
|16:16
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца
|16:10
|Температура завтра:
|-1 C°
Правительство Британии приняло решение об отмене продаж крупнейшего в стране завода микрочипов компании, имеющей китайского владельца.
Об этом сообщает BBC.
Речь идет о фабрике Wafer Fab, которую в июле 2021 года купила компания Nexperia, расположенная в Нидерландах, но является дочерью зарегистрированной в Шанхае Wingtech.
Соглашение по Wafer Fab решили пересмотреть в связи с глобальным дефицитом микрочипов, в том числе из-за давления парламентского комитета по иностранным делам, депутаты которого предостерегли, что фактически речь идет о продаже крайне важного предприятия компании из страны, являющейся стратегическим конкурентом Британии.
Nexperia обязали продать 86% своей доли собственности «для уменьшения рисков для нацбезопасности».
В компании заявили, что шокированы решением и будут оспаривать его.
Напомним, шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.
Правительство Британии приняло решение об отмене продаж крупнейшего в стране завода микрочипов компании, имеющей китайского владельца.
Об этом сообщает BBC.
Речь идет о фабрике Wafer Fab, которую в июле 2021 года купила компания Nexperia, расположенная в Нидерландах, но является дочерью зарегистрированной в Шанхае Wingtech.
Соглашение по Wafer Fab решили пересмотреть в связи с глобальным дефицитом микрочипов, в том числе из-за давления парламентского комитета по иностранным делам, депутаты которого предостерегли, что фактически речь идет о продаже крайне важного предприятия компании из страны, являющейся стратегическим конкурентом Британии.
Nexperia обязали продать 86% своей доли собственности «для уменьшения рисков для нацбезопасности».
В компании заявили, что шокированы решением и будут оспаривать его.
Напомним, шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.