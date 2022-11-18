Украина приобрела за государственный счет 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью DW .

– Да, для получателей зерна (по программе Grain from Ukraine, – прим.) – это бесплатные поставки. Украина начинает, все остальные присоединяются. Здесь будут деньги и усилия всех стран, но зерно будет украинское. Оно покупается у украинских трейдеров, которые, в свою очередь, уже закупают его у украинских фермеров. Так, зерно для двух кораблей было закуплено за счет государственных средств Украины, для других судов оно будет приобретено за счет других стран в результате переговоров и тендеров — на абсолютно прозрачных условиях, - сказал Николай Сольский.

По словам Николая Сольского, Украина потратила 420 млн. грн. из резервного фонда для закупки 50 тыс. т зерна. Фрахт судов оплатили Япония и Германия. Первые два корабля доставят зерно в Эфиопию и Сомали. Один из кораблей уже вышел из порта, другой в декабре должен стать под погрузку.

Страны, которые могут присоединиться к процессу, определяются в ходе переговоров между МИДом Украины, World Food Programm, а также другими африканскими странами - Йеменом, Суданом, Конго и Нигерией.

Кроме этого, происходит анализ продовольственной ситуации, демонстрирующий, где она самая плохая, где есть проблемы с доступом к продуктам питания, куда логистически быстро возможно доставить агропродукцию, ведь не во всех этих странах есть порты.

— О Grain from Ukraine заявил Президент Украины, к инициативе присоединяются и другие страны. Среди которых Германия, также заплатившая за фрахт первых судов. Количество кораблей ежемесячно будет увеличиваться в зависимости от потребностей и логистических возможностей, а также от того, насколько украинская энергетическая инфраструктура будет нормально работать, - подчеркнул Николай Сольский.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области. Президент также отметил, что соглашение по экспорту зерна из Украины должно приобрести бессрочный характер.