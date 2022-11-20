Турецкая компания Baykar приступила к тестам по «пробегу» беспилотного истребителя Kızılelma, который сможет вести полноценный воздушный бой.

В Kızılelma используются турбореактивные двигатели АИ-25ТЛТ от украинской компании «Мотор Сич», которые должны обеспечить дрону скорость до 800 км/ч, 5 часов в воздухе, максимальный потолок до 12 км и боевую нагрузку около 1 тонны, сообщает Defense Express.

В ходе этих тестов проверяется работа двигателя в динамике, влияние вибрации во время движения по взлетно-посадочной полосе, переход на разные режимы работы и т.д. В то же время отрыв от земной поверхности пока не производится.

Первый полет Kızılelma запланирован на 2023 год.

Производство этого и других БПЛА от Baykar планируется развернуть, в частности, в Украине в научно-производственном центре компании.

Напомним, 7 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнефть», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».