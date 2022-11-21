Европейские трейдеры спешат заполнить резервуары в регионе российским дизельным топливом до того, как в феврале вступит в силу запрет ЕС, поскольку альтернативные источники остаются ограниченными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Европейский Союз введет запрет на импорт российских нефтепродуктов, от которых в значительной степени зависит производство дизельного топлива, с 5 февраля. Это пойдет за запретом на российскую нефть, которая вступит в силу с 5 декабря.

По словам Памелы Мангер, старшего рыночного аналитика энергетической аналитической компании Vortexa, загрузка российского дизельного топлива, предназначенного для региона хранения Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), выросла до 215 тысяч баррелей в сутки с 1 по 12 ноября, что на 126% октябре.

Дизельное топливо из России составило 44% от общего объема импорта топлива в Европу в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

Хотя зависимость Европы от российского топлива упала более чем на 50% после февральского вторжения Москвы в Украину, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте.

«ЕС должен будет обеспечить около 500-600 тысяч баррелей в день дизельного топлива, чтобы заменить российские объемы, замещение будет поступать из США, а также восточнее Суэца, прежде всего с Ближнего Востока и Индии», - сказал Юджин Линделл, аналитик FGE с рынка переработки.

Ранее сообщалось, что в России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, а плановые операции начали переносить на неопределенный срок.