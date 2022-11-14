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В России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, а плановые операции начали переносить на неопределенный срок.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook .
Сообщается, что российское министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарства на 4 месяца.
В ГУР такой приказ связывают по ряду причин:
По данным разведки, в приватных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается. Это, в свою очередь, влияет на проведение операций – плановые вмешательства переносят на неопределенный срок – и в целом на медицинскую отрасль.
Кроме того, восстановление запасов не производится, что приводит к существенному росту цен на лекарства.
Напомним, российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает «критически важное» вооружение , необходимое для операций в Украине. Причина – международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, а плановые операции начали переносить на неопределенный срок.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook .
Сообщается, что российское министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарства на 4 месяца.
В ГУР такой приказ связывают по ряду причин:
По данным разведки, в приватных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается. Это, в свою очередь, влияет на проведение операций – плановые вмешательства переносят на неопределенный срок – и в целом на медицинскую отрасль.
Кроме того, восстановление запасов не производится, что приводит к существенному росту цен на лекарства.
Напомним, российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает «критически важное» вооружение , необходимое для операций в Украине. Причина – международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо.