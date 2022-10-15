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Российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает «критически важное» вооружение, необходимое для операций в Украине. Причина – международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо.
Об этом пишет Радио Свобода.
— В России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники озабочены тем, что у них не хватает иностранных компонентов, – сказал Уолли Адейомо.
По этой причине, отметил американский чиновник, два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно остановили производство. О каких компаниях идет речь – он не уточнил.
В преддверии издания The New York Times, ссылаясь на правительственный отчет США, сообщило, что российская армия не успевает пополнять запасы боеприпасов, тратящихся в ходе полномасштабной агрессии против Украины.
Российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает «критически важное» вооружение, необходимое для операций в Украине. Причина – международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо.
Об этом пишет Радио Свобода.
— В России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники озабочены тем, что у них не хватает иностранных компонентов, – сказал Уолли Адейомо.
По этой причине, отметил американский чиновник, два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно остановили производство. О каких компаниях идет речь – он не уточнил.
В преддверии издания The New York Times, ссылаясь на правительственный отчет США, сообщило, что российская армия не успевает пополнять запасы боеприпасов, тратящихся в ходе полномасштабной агрессии против Украины.