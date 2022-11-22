Французская атомная промышленность не успела запустить бездействующие реакторы во избежание отключений света и помочь Европе справиться с дефицитом электроэнергии.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что энергетический кризис в Европе может усугубиться, если французы не выполнят план перезапуска четверти своих атомных электростанций до середины декабря. График французских энергетиков значительно отстает от плана, разработанного несколько недель назад.

— Пока результаты не выглядят обнадеживающими, и сетевой оператор RTE предупредил, что риск дефицита в январе растет, — отмечается в сообщении.

Эти проблемы сделают Францию зависимой, которая обычно полагается на ядерную энергетику для более двух третей своей уязвимой мощности. Даже, несмотря на то, что эта страна менее зависима от поставок российского газа, чем Германия.

Ранее государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») осуществил тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт.