Тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт провел государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ»).

Поставка состоялась 19 ноября и длилась два часа, сообщает АО «Энергетическая компания Украины».

За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам АО «ЭКУ». Первый тест импорта электроэнергии компания провела 27 октября этого года.

— Ситуация с энергоснабжением в Украине в результате ракетных обстрелов остается сложной и меняется каждый день. Мы продолжаем тестировать возможность импорта, чтобы у страны были дополнительные инструменты для поддержки энергосистемы, — отметил генеральный директор АО «ЭКУ» Виталий Бутенко.

Пока импорт электроэнергии не носит коммерческого характера и осуществляется для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае потребностей энергосистемы Украины.

Напомним, в уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе.

Как сообщалось, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет.

Напомним, россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.