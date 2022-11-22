Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов. Деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета на оплату труда работников госорганов и учреждений образовательной сферы.

Об этом сообщает Минфин.

Отмечается, что 22 ноября 2022 в государственный бюджет поступило 60 млн долларов от Всемирного банка. Из этих средств 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные 10 млн долларов – как гарантии от Латвии.

— Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине, — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и на региональном уровне.

Сообщается, что указанные ссуды предоставлены по Соглашению о предоставлении Украине финансирования в рамках совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Как отметили в пресс-службе Минфина, срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия – 0,25%, комиссия по обязательству – 0,25% годовых от неснятого остатка. Срок погашения кредита от Латвии – 18,5 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия – 0,25% и комиссия по обязательству – 0,25%.

Напомним, что в бюджете Николаева на следующий год заложено 25 млн грн на строительство системы видеонаблюдения и видеоаналитики «Безопасный город Николаев».