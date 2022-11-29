Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2022 составил 3 770,95 млрд гривен или 103,12 млрд долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В октябре 2022 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 183,51 млрд гривен и на 5,02 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Как отметил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в октябре – внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. В частности, за октябрь Украина получила 2 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС, 550 млн. евро от ЕИБ, 1,3 млрд. долларов от МВФ, 0,5 млрд. долларов от Всемирного банка.

В то же время, эти кредиты предоставляются на льготных условиях и на долгие сроки.

Напомним, по оценкам Министерства финансов, в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит $3-4 млрд.