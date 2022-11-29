Причиной временной приостановки работы компании McDonald's в Казахстане стало прекращение сотрудничества с российскими компаниями-поставщиками и истощение запасов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника, компания ООО «Food Solutions KZ», принадлежащая известному казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву и владеющая лицензией на работу McDonald's в Казахстане, начала искать поставщиков в других странах, поскольку перестала покупать российскую продукцию.

Другой источник сообщил, что в последние месяцы компании пришлось сократить меню, а также заканчиваются упаковочные материалы, импортируемые из России. Собеседник добавил, что лицензиат сейчас ожидает поставок от других поставщиков и планирует снова открыть свои рестораны в декабре.

В настоящее время неясно, на каком уровне было принято решение отказаться от российских поставщиков.

Marr Russia, один из российских поставщиков казахстанской компании, заявил, что никогда не работал непосредственно с McDonald's, а имел дело со своим казахстанским логистическим партнером HAVI.

Ранее стало известно, что компания McDonald's покидает рынок Беларуси.