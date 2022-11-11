Компания McDonald's покидает рынок Беларуси. Вместо нее в стране откроют русский фастфуд «Смачно и точка».

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

— Рестораны быстрого обслуживания «МакДональдс» под управлением Унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу под брендом «Смачно и точка», — отметили в заявлении McDonald's.

Компания обещает сохранить работникам рабочие места. Дату открытия под новым брендом объявят позже.

Напомним, японский автоконцерн Mazda передаст российской группе Соллерс свою долю в совместном предприятии в заводе Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус (Владивосток).