Японский автоконцерн Mazda передаст российской группе «Соллерс» свою долю в совместном предприятии на заводе «Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус» (Владивосток).

Как сообщает «Коммерсант», сделка будет совершена за 1 евро, но предусматривает возможность выкупа японской компанией доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с передачей доли концерн отразит ущерб в размере 82 миллионов долларов.

Решение о передаче части было принято 24 октября.

— Процедура передачи будет выполнена в кратчайшие сроки после одобрения соответствующих органов власти. Соглашение о передаче включает в себя право Mazda выкупить свою долю участия в совместном предприятии по трансфертной цене в течение следующих трех лет, – объявили в Mazda.

В то же время в «Соллерс Авто» подтвердили, что выкупают долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке.

– Готовим запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году, – говорится в заявлении компании.

Сборка автомобилей Mazda (CX-9, CX-5, а также Mazda 6) во Владивостоке была налажена в 2012 году. После российского вторжения в Украину Mazda прекратила поставки комплектующих на российский завод.

Напомним, немецкий автоконцерн Mercedes уходит с рынка России – продает свой завод в Подмосковье и имущество российскому дилеру.