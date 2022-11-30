Европейская комиссия рекомендовала в среду заморозить выделение 7,5 миллиарда евро из фондов ЕС для Венгрии из-за проблем с верховенством права.

Об этом пишет « Европейская правда ».

До 19 ноября Будапешт должен был провести 17 реформ, согласованных с Еврокомиссией летом, чтобы избежать замораживания, которым угрожал Брюссель в рамках своего механизма верховенства права.

— Несмотря на то, что ряд реформ были проведены или продолжаются, Венгрия не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мер... как она обязалась, — заявили в Комиссии. — В результате Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро, — добавили в Еврокомиссии.

Комиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что новый механизм обусловленности верховенства права является «правильным инструментом для применения», поскольку в противном случае эти реформы «никогда бы не состоялись».

Между тем, Комиссия одобрила план восстановления Венгрии после COVID-19 на сумму 5,8 млрд евро - шаг, который необходимо сделать до конца года, поскольку Венгрия является единственной страной-членом ЕС, которая еще не утвердила свой план.

Но Брюссель поставил определенные условия, требуя от Будапешта достичь 27 так называемых «сверхважных этапов» для того, чтобы получить эти средства.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что «все основные этапы должны быть выполнены в полном объеме, прежде чем Венгрия сможет подать свой запрос на выплату».

— Короче говоря, средства не поступят, пока не будут должным образом выполнены основные этапы, — добавил он.

Страны ЕС должны будут проголосовать за одобрение двух рекомендаций Еврокомиссии квалифицированным большинством голосов, необходимым для того, чтобы оба решения были приняты.

Голосование может пройти не ранее 6 декабря, когда министры экономики соберутся в Брюсселе на встречу Ecofin, на которой Будапешт заблокировал принятие глобального корпоративного налога.

Такие вето Будапешта были расценены другими странами-членами как шантаж и попытки Венгрии добиться уступок по другим вопросам, включая доступ к фондам ЕС, поддержку Украины и санкции против России.

Ган объяснил, что если Совет ЕС примет рекомендацию заморозить 7,5 миллиарда евро из фондов сплоченности, Еврокомиссия» будет осуществлять мониторинг с целью скорейшей отмены этого мероприятия, но только проблемы будут решены».

Напомним, ранее Венгрия отказалась финансировать долгосрочную программу поддержки Украины.