В ноябре бюджет России недополучил 90,2 млрд рублей нефтегазовых доходов по ожиданиям Минфина.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление Минфина РФ.

При этом в декабре российский Минфин прогнозирует приток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 176,1 млрд рублей – в связи с тем, что нефть на рынке дороже, чем было заложено в базовый уровень.

Как прогнозируют в Минфине РФ, таким образом совокупный за два месяца объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 85,9 млрд. рублей.

При этом в 2022 году у РФ «временно приостановлено» бюджетное правило, регулировавшее использование дополнительных доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа, поэтому покупок иностранной валюты и золота за счет этих денег не будет.

В Минфине РФ заявляют, что в ноябре Россия получила в общей сложности 866,4 млрд рублей нефтегазовых доходов – это на 32% меньше, чем было в октябре (1281,7 млрд рублей).

В октябре объем поступлений от продажи энергоресурсов был наибольшим, по меньшей мере, с января 2021 года, свидетельствуют статистика министерства.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила цель ограничения на морской импорт российской сырой нефти, которую страны ЕС и его партнеры по G7 будут применять с 5 декабря текущего года.