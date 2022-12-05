Россия будет продавать сырую нефть Пакистану по сниженной цене, заявил министр нефти Пакистана Мусаддик Малик, через несколько дней после того, как он возглавил правительственную команду в Москве для переговоров по сделке.
Об этом сообщает Reuters.
Россия также будет поставлять в Пакистан бензин и дизельное топливо со скидкой, заявил Малик на брифинге в Исламабаде.
Он не уточнил цену на российскую нефть со скидкой и не сказал, будет ли импорт соответствовать ограничению в 60 долларов за баррель, введенному богатыми странами G7 и ЕС на российскую морскую нефть с этой недели в связи с вторжением России в Украину. Москва заявила, что не будет продавать газ странам, придерживающимся ограничения.
— Их правительство также предложило Пакистану начать переговоры по долгосрочным контрактам на покупку сжиженного природного газа (СПГ), — сказал он, добавив, что Исламабад уже ведет переговоры с российскими частными компаниями по импорту СПГ.
Малик возглавил делегацию в Москву 28 ноября.
Пакистан не может закупать СПГ на международном рынке, поскольку спотовые цены остаются за пределами его ценового диапазона, а поставки по долгосрочным соглашениям остаются недостаточными для удовлетворения растущего спроса.
В связи с истощением местных запасов газа, страна начала нормировать поставки бытовым и коммерческим потребителям. Местные СМИ также сообщают, что поставки нефти остаются неудовлетворительными из-за трудностей с оплатой импорта.
Нефть и энергоносители составляют самую большую часть расходов на импорт Пакистана.
Из-за валютных резервов, составлявших всего 7,5 млрд долларов по состоянию на 25 ноября, которых едва хватило на чуть больше месяца импорта, и растущего дефицита счета текущих операций, экономика Южной Азии столкнулась с кризисом платежного баланса.
Москва и Исламабад тоже давно и без особого успеха работают над проектом газопровода.
Ранее сообщалось, что в ноябре бюджет России недополучил 90,2 млрд рублей нефтегазовых доходов по ожиданиям Минфина.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Россия будет продавать сырую нефть Пакистану по сниженной цене, заявил министр нефти Пакистана Мусаддик Малик, через несколько дней после того, как он возглавил правительственную команду в Москве для переговоров по сделке.
Об этом сообщает Reuters.
Россия также будет поставлять в Пакистан бензин и дизельное топливо со скидкой, заявил Малик на брифинге в Исламабаде.
Он не уточнил цену на российскую нефть со скидкой и не сказал, будет ли импорт соответствовать ограничению в 60 долларов за баррель, введенному богатыми странами G7 и ЕС на российскую морскую нефть с этой недели в связи с вторжением России в Украину. Москва заявила, что не будет продавать газ странам, придерживающимся ограничения.
— Их правительство также предложило Пакистану начать переговоры по долгосрочным контрактам на покупку сжиженного природного газа (СПГ), — сказал он, добавив, что Исламабад уже ведет переговоры с российскими частными компаниями по импорту СПГ.
Малик возглавил делегацию в Москву 28 ноября.
Пакистан не может закупать СПГ на международном рынке, поскольку спотовые цены остаются за пределами его ценового диапазона, а поставки по долгосрочным соглашениям остаются недостаточными для удовлетворения растущего спроса.
В связи с истощением местных запасов газа, страна начала нормировать поставки бытовым и коммерческим потребителям. Местные СМИ также сообщают, что поставки нефти остаются неудовлетворительными из-за трудностей с оплатой импорта.
Нефть и энергоносители составляют самую большую часть расходов на импорт Пакистана.
Из-за валютных резервов, составлявших всего 7,5 млрд долларов по состоянию на 25 ноября, которых едва хватило на чуть больше месяца импорта, и растущего дефицита счета текущих операций, экономика Южной Азии столкнулась с кризисом платежного баланса.
Москва и Исламабад тоже давно и без особого успеха работают над проектом газопровода.
Ранее сообщалось, что в ноябре бюджет России недополучил 90,2 млрд рублей нефтегазовых доходов по ожиданиям Минфина.