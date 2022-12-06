На встрече министров финансов ЕС в Брюсселе во вторник Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк в Твиттере.

— Как и ожидалось, на сегодняшней встрече министров финансов ЕС в Брюсселе не было предоставлено зеленого света по 18 миллиардов евро для Украины. Венгрия все еще блокируется, чтобы обеспечить свои собственные средства ЕС. Очень эмоциональные дебаты, в которых Будапешт был подвергнут критике всеми, но безрезультатно, — написал Рикард Йозвяк.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала заморозить выделение 7,5 миллиарда евро из фондов ЕС для Венгрии из-за проблем с верховенством права.