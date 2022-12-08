Количество нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море прохождения стамбульского пролива Босфор на пути к Средиземному морю, в четверг, 8 декабря, выросло на 5 до 16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судоходное агентство Tribeca назвало пять новых танкеров длиной более 200 метров, ожидающих севернее пролива Босфор для перехода на юг в сторону Средиземного моря. Ни один корабль не может пересечь границу. Агентство сообщило, что в проливе Дарданеллы к югу от девяти танкеров ожидали перехода в южном направлении по сравнению с 12 днем ранее.

Ранее между западными и турецкими официальными лицами прошли переговоры по устранению очередей танкеров после того, как 5 декабря G7 и Европейский союз ввели новые ограничения, направленные на экспорт российской нефти.

Группа стран G7, Европейский Союз и Австралия договорились запретить поставщикам транспортных услуг, таким как страховщики, помогать экспортировать российскую нефть, если она не будет продаваться принудительно низкой ценой, чтобы лишить Москву доходов для войны против Украины.

Отдельное турецкое мероприятие, действующее с начала месяца, вызвало пробку, поскольку от судов требуют доказательств того, что они имеют страховку, покрывающую продолжительность их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

Министерство финансов США заверило Турцию, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть и не нуждается в дополнительных проверках судов, проходящих через турецкие территориальные воды, сообщило министерство финансов США.

Евросоюз и страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть.