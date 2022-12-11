Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации со ссылкой на данные Офиса эффективного регулирования (BRDO).
По данным правительства, экономия времени благодаря автоматизации составляет примерно 20,5 тысяч человеко-часов. Кроме того, цифровизация оказывает «антикоррупционный эффект», отмечает Минцифры.
А если бы все пользовались только онлайн-форматом, антикоррупционный и экономический эффект достиг бы более 48 млрд гривен и 58,6 тысяч человеко-часов.
«Празднуем, но не останавливаемся. Наша цель — сделать все государственные услуги цифровыми, чтобы искоренить коррупцию. В этом году ожидаем более положительных показателей», — заявили в министерстве.
В 2019 году Министерство цифровой трансформации представило сервис «Действие» — мобильное приложение, вебпортал и бренд цифрового государства в Украине. В настоящее время через «Действие» онлайн можно получить десятки государственных услуг: разнообразные выдержки, справки, сертификаты, подать декларацию и даже заявление на брак. Также в «Действии» появятся дипломы и школьные аттестаты, водительские удостоверения и т.д.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации со ссылкой на данные Офиса эффективного регулирования (BRDO).
По данным правительства, экономия времени благодаря автоматизации составляет примерно 20,5 тысяч человеко-часов. Кроме того, цифровизация оказывает «антикоррупционный эффект», отмечает Минцифры.
А если бы все пользовались только онлайн-форматом, антикоррупционный и экономический эффект достиг бы более 48 млрд гривен и 58,6 тысяч человеко-часов.
«Празднуем, но не останавливаемся. Наша цель — сделать все государственные услуги цифровыми, чтобы искоренить коррупцию. В этом году ожидаем более положительных показателей», — заявили в министерстве.
В 2019 году Министерство цифровой трансформации представило сервис «Действие» — мобильное приложение, вебпортал и бренд цифрового государства в Украине. В настоящее время через «Действие» онлайн можно получить десятки государственных услуг: разнообразные выдержки, справки, сертификаты, подать декларацию и даже заявление на брак. Также в «Действии» появятся дипломы и школьные аттестаты, водительские удостоверения и т.д.