Благодаря внедрению электронных админуслуг за последние два года украинцы сэкономили 16,3 миллиарда гривен — это деньги, которые не пришлось тратить на офлайн.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации со ссылкой на данные Офиса эффективного регулирования (BRDO).

По данным правительства, экономия времени благодаря автоматизации составляет примерно 20,5 тысяч . Кроме того, цифровизация оказывает «антикоррупционный эффект», отмечает Минцифры.

А если бы все пользовались только онлайн-форматом, антикоррупционный и экономический эффект достиг бы более 48 млрд гривен и 58,6 тысяч человеко-часов.

«Празднуем, но не останавливаемся. Наша цель — сделать все государственные услуги цифровыми, чтобы искоренить коррупцию. В этом году ожидаем более положительных показателей», — заявили в министерстве.

В 2019 году Министерство цифровой трансформации представило сервис «Действие» — мобильное приложение, вебпортал и бренд цифрового государства в Украине. В настоящее время через «Действие» онлайн можно получить десятки государственных услуг: разнообразные выдержки, справки, сертификаты, подать декларацию и даже заявление на брак. Также в «Действии» появятся дипломы и школьные аттестаты, водительские удостоверения и т.д.