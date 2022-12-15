Автомобильный бренд Mercedes-Benz потратит 1 миллиард евро на адаптацию своей глобальной производственной сети под производство электромобилей для систем электрической трансмиссии, включая аккумуляторные батареи, электрические приводы и мосты, начиная с 2024 года.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что заводы в Каменке и Унтертюркхайме в Германии, а также в Пекине, где собирают батареи для электрических и гибридных моделей, будут собирать батареи для моделей на будущих платформах MMA и MB. EA, а другой завод по сборке аккумуляторов в Келледе ожидает поддержки регионального правительства.

Также заводы в Унтертюркхайме, Пекине и Себеше (Румыния) будут производить электрические приводы для автомобилей на новых платформах, а Гамбург и Унтертюркхайм останутся ведущими заводами по сборке электрических осей и компонентов.

В июне руководство и представители работников достигли договоренности по переводу европейских автозаводов на электромобили, сделав Зиндельфинген домом для автомобилей высокого класса на платформе AMG. EA, Бремен и Кечкемет в Венгрии – для основных моделей класса люкс, а Раштатт и Кечкемет – для производства транспортных средств низшего класса.

Производитель автомобилей настроил свои автомобильные заводы для производства как двигателей внутреннего сгорания, так и электромобилей на одной производственной линии, но сборка аккумуляторов и двигателей на одной линии более сложна.

Однако многие заводы по производству комплектующих будут продолжать производить детали для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до тех пор, пока будет спрос.

Напомним, компания Tesla начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина, являющегося ключевым элементом планов развития компании в Европе.